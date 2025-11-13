edición general
Detienen al hijo neonazi de un exfutbolista del Mallorca por ser un capo del narcotráfico

Stefan Milojevic, hijo del exfutbolista Goran Milojevic, ha sido detenido por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas, cohecho y pertenencia a organización criminal

Fernando_x #2 Fernando_x
Ya fue condenado una vez y no entró en la cárcel. Entiendo que es que no era titiritero, claro.
wata #1 wata
Esperando que desaparezcan pruebas o sean anuladas.
