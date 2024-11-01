Detienen a un concejal del PP de Coín que dimitió por su vinculación con una trama de blanqueo de capitales de prostíbulos

El ex concejal del PP de Coín Miguel Vázquez ha sido uno de los 10 detenidos en el marco de la operación Gargamel, que ha puesto al descubierto una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos, uno de ellos situado en Málaga capital y otro en Cártama, según han confirmado a este periódico desde la formación política.