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Detenidos en Milán los capos de una red de explotación sexual que tenía a 70 futbolistas como clientes
Los nombres de los deportistas, fundamentalmente de la Juventus, del Inter y del Milan, y de las mujeres no han trascendido.
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tropezon
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es dupe:
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Escafurciao
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luego, ¿que porque llevamos 3 mundiales de vacaciones?, lo demás normal.
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