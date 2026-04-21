edición general
3 meneos
16 clics
Detenidos en Milán los capos de una red de explotación sexual que tenía a 70 futbolistas como clientes

Detenidos en Milán los capos de una red de explotación sexual que tenía a 70 futbolistas como clientes

Los nombres de los deportistas, fundamentalmente de la Juventus, del Inter y del Milan, y de las mujeres no han trascendido.

| etiquetas: milán , capps , futbolistas , prostitución
2 1 1 K 27 actualidad
2 comentarios
2 1 1 K 27 actualidad
Escafurciao #1 Escafurciao *
luego, ¿que porque llevamos 3 mundiales de vacaciones?, lo demás normal.
0 K 8

menéame