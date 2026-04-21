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Escándalo en el fútbol italiano: unos 50 jugadores de la Serie A implicados en fiestas con prostitutas y gas de la risa después de los partidos

Una organización con estructura empresarial garantizaba a cerca de 50 futbolistas de equipos de la Serie A una relajante fiesta postpartido "todo incluido".La jornada empezaba en los locales más exclusivos de la vida nocturna milanesa y, para quienes lo deseaban, que eran muchos, también empresarios o pilotos de F1, continuaba en compañía de una joven escort en un hotel. Todo ello tras haber inhalado gas de la risa. Los cuatro gestores de la organización reclutaron a un centenar de modelos de imagen y lograron recaudar más de un millón de euros

| etiquetas: italia , serie a , fútbol , prostitutas , risas
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5 comentarios
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Supercinexin #2 Supercinexin
Futbolistas siendo futbolistas. ¿La noticia es...?
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manuelpepito #1 manuelpepito
Niños ricos y famosos, sin absolutamente ningún esfuerzo, que van con putas y se drogan. El escándalo no es que lo hagan, lo escandaloso es que algunos no lo hagan.
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Skiner #3 Skiner *
#1 ¿Escándalo? No lo veo esto siempre ha pasado.
Recuperad imágenes de los años 90 del Milán de Berlusconi.
Ya sucedia lo mismo.
(Para ser un futbolista de élite hace falta un talento y esfuerzo considerable no es justo que digas eso)
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lonnegan #5 lonnegan
Llaman prostituta a cualquiera. Como si no les sobraran las chavalas que se les arriman sin ser profesionales
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#4 meneandotela
Dónde está el escándalo?
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menéame