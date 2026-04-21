Escándalo en el fútbol italiano: unos 50 jugadores de la Serie A implicados en fiestas con prostitutas y gas de la risa después de los partidos

Una organización con estructura empresarial garantizaba a cerca de 50 futbolistas de equipos de la Serie A una relajante fiesta postpartido "todo incluido".La jornada empezaba en los locales más exclusivos de la vida nocturna milanesa y, para quienes lo deseaban, que eran muchos, también empresarios o pilotos de F1, continuaba en compañía de una joven escort en un hotel. Todo ello tras haber inhalado gas de la risa. Los cuatro gestores de la organización reclutaron a un centenar de modelos de imagen y lograron recaudar más de un millón de euros