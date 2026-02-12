edición general
Detenidos cuatro argelinos con antecedentes en su país que intentaban regularizarse con documentación falsa

La principal polémica que denuncian los agentes es la ausencia de los recursos necesarios para abordar una regularización que se prevé masiva y cuya estructura ha empezado a mostrar sus primeras grietas. Sucedió en Alicante, a las pocas horas del anuncio. Cuatro hombres se presentaron en la Comisaría de la ciudad para informarse del proceso y entregar el certificado de antecedentes penales de su país de origen: Argelia. Según la documentación que aportaron, no tenían ningún procedimiento policial ni judicial pendiente. Sin embargo, los agentes

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
aunque parezca paradojico...el numero que estan cayendo...va a faltar CIE
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial *
"El Ministerio de Justicia explica cómo “borrar” los antecedentes penales y sexuales para pedir la nacionalidad española"
www.larazon.es/espana/20220613/mdw7y3zhz5d27cjnbth7nqsyq4.html

Si se puede para la nacionalizacion mas deberia poderse par regularizaciones...
#6 PeloPene
#2 este país en temas de inmigración es un puto chiste
kastanedowski #3 kastanedowski
Esta bien eso de " ayudar"... pero sin control? y dando lo que no se tiene?

Cuidado con las falacias logicas ... son faciles de rebatir aunque suenen bien
#4 bizcobollo
¿Y qué consecuencias tiene para esos argelinos?, porque mucho me temo que ya están en la calle haciendo lo que mejor saben hacer
#5 PeloPene
Pinta a costumbre aislada. Disfruten de lo votado y circulen por favor
#7 Rixx
Argelinos... la crème de la crème :roll:
