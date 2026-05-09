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Detenido en Zaragoza un ladrón con latas de cerveza y tres latas de bonito

Detenido en Zaragoza un ladrón con latas de cerveza y tres latas de bonito

En la tienda 'Martín Martín' de la avenida Madrid (175), en el barrio de Delicias, no guardan dinero en efectivo. Aún así, un ladrón forzó en la madrugada de este jueves día 7 de mayo la persiana del comercio para husmear en su interior. Y, al comprobar que en la caja no había ni billetes ni monedas, se negó a salir de allí con las manos vacías. Así que sacó tres latas de bonito del almacén y fue cargando una bolsa con latas de cerveza de la nevera hasta que la Policía le sorprendió con las manos en la masa.

| etiquetas: ladrón , zaragoza , cerveza , bonito
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6 comentarios
3 0 1 K 34 actualidad
#1 Toponotomalasuerte
Espero que pase en la cárcel el resto de su vida!
Cervezas y bonito! Habrá de visto!
Si aún fuesen cremas...
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Am_Shaegar #2 Am_Shaegar
#1 En la cárcel, no.
Pero tampoco son meramente las latas que ha robado.
Se fuerza y estropea el cierre del comercio.
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#6 Toponotomalasuerte
#2 has ido a peritarlo?
Prepárate para estás cosas, si se vuelve a la miseria y a criminalizar la pobreza esto es nada comparado con lo que se te viene. Puedes ir al faro del mundo a ver la belleza de sus calles... Pasea por LA o NY y vete haciendo a la idea.
A ver si es con armas y represión como se gana en seguridad como piensan los subnormales. Por ahora la solución demostrada está en la europa social o la china o Vietnam actuales.
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#5 chocoleches
Las latas de bonito es lo más caro de la tienda a 50 euros la lata.
www.martinmartin.es/producto/pandereta-bonito-en-escabeche/
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#3 Pepis
A este le va a caer más que los de la kitchen , la gurtel, los Puyol , los Koldos , y los eres juntos.
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canduteria #4 canduteria
Este va a pagar todo lo que roban los políticos.
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menéame