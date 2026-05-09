Detenido en Zaragoza un ladrón con latas de cerveza y tres latas de bonito

En la tienda 'Martín Martín' de la avenida Madrid (175), en el barrio de Delicias, no guardan dinero en efectivo. Aún así, un ladrón forzó en la madrugada de este jueves día 7 de mayo la persiana del comercio para husmear en su interior. Y, al comprobar que en la caja no había ni billetes ni monedas, se negó a salir de allí con las manos vacías. Así que sacó tres latas de bonito del almacén y fue cargando una bolsa con latas de cerveza de la nevera hasta que la Policía le sorprendió con las manos en la masa.