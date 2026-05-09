Detenido en Zaragoza un ladrón con latas de cerveza y tres latas de bonito

En la tienda 'Martín Martín' de la avenida Madrid (175), en el barrio de Delicias, no guardan dinero en efectivo. Aún así, un ladrón forzó en la madrugada de este jueves día 7 de mayo la persiana del comercio para husmear en su interior. Y, al comprobar que en la caja no había ni billetes ni monedas, se negó a salir de allí con las manos vacías. Así que sacó tres latas de bonito del almacén y fue cargando una bolsa con latas de cerveza de la nevera hasta que la Policía le sorprendió con las manos en la masa.
| etiquetas: ladrón , zaragoza , cerveza , bonito
Cervezas y bonito! Habrá de visto!
Si aún fuesen cremas...
Pero tampoco son meramente las latas que ha robado.
Se fuerza y estropea el cierre del comercio.
Prepárate para estás cosas, si se vuelve a la miseria y a criminalizar la pobreza esto es nada comparado con lo que se te viene. Puedes ir al faro del mundo a ver la belleza de sus calles... Pasea por LA o NY y vete haciendo a la idea.
A ver si es con armas y represión como se gana en seguridad como piensan los subnormales. Por ahora la solución demostrada está en la europa social o la china o Vietnam actuales.
www.martinmartin.es/producto/pandereta-bonito-en-escabeche/