Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»

El arrestado mantenía una orden de alejamiento sobre la madre por violencia doméstica, además de una orden de busca y captura por la Policía Nacional

#1 Afro *
Violencia doméstica es demasiado específico. Hay que ser más generalista y llamarlo violencia machista para esconder las causas reales y no poder dar nunca una solución.
