edición general
15 meneos
126 clics
Detenido en Tortosa por una agresión transfóbica en el centro histórico (CAT)

Detenido en Tortosa por una agresión transfóbica en el centro histórico (CAT)

El hombre, que insultó a dos mujeres, también resultó herido en la pelea, que fue grabada en vídeo y difundida en las redes sociales

| etiquetas: tortosa , agresión , transfobia
12 3 0 K 161 actualidad
5 comentarios
12 3 0 K 161 actualidad
#1 Contubernio
El imbécil que graba debería ser señalado por miserable "buah buah, el travesti contra el negro, a ver quién gana" dice el montón de mierda...
3 K 36
#2 mcfgdbbn3
#1: Ciertos votos no salen de la nada, salen de gente que tiene esas ideas, que todavía confunden transexualidad con travestismo.
0 K 12
Putirina #3 Putirina
#1 Parece que es más bien “la imbécil”, ¿no crees? Aunque hoy es difícil saberlo, por supuesto.
0 K 12
woody_alien #4 woody_alien
#1 La que graba es una mujer, reportado por delito de odio.
0 K 12
antesdarle #5 antesdarle *
Si alguien quiere ver el vídeo
www.instagram.com/reel/DNBIYXVt8uL/

Alucino que nadie intervenga
0 K 10

menéame