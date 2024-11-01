·
Detenido por sexta vez en un mes tras robar en Molina un camión de cerveza (y bebérsela)
El hombre, interceptado en Espinardo por la Policía Nacional, tenía en vigor una reclamación judicial y había llegado a estar arrestado hasta en 26 ocasiones
etiquetas
robo
cerveza
delincuencia
#5
Celsar
Murcia man
0
K
11
#1
A_S
A ver, hizo desaparecer un tercio de la carga en nada de tiempo. No creo que se la haya bebido
0
K
10
#2
zentropia
Alguien me puede explicar porque no esta en la carcel?
0
K
10
#3
Mosquitón
#2
Porque no hay cerveza, jajajajaja
5
K
53
#4
EGraf
www.youtube.com/watch?v=bon-6K9hG_M
0
K
9
#7
TheIpodHuman
*
#4
Veo tu barril de serveza y lo subo a mi agüita amarilla
www.youtube.com/watch?v=Jaf1yvWb1jw
0
K
10
#6
arreglenenlacemagico
bueno a alguien meneante no le llegan los rublos y ha decidido pasar a la accion
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
