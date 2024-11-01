edición general
Detenido por sexta vez en un mes tras robar en Molina un camión de cerveza (y bebérsela)

El hombre, interceptado en Espinardo por la Policía Nacional, tenía en vigor una reclamación judicial y había llegado a estar arrestado hasta en 26 ocasiones

Celsar
Murcia man
A_S
A ver, hizo desaparecer un tercio de la carga en nada de tiempo. No creo que se la haya bebido
zentropia
Alguien me puede explicar porque no esta en la carcel?
Mosquitón
#2 Porque no hay cerveza, jajajajaja
TheIpodHuman
#4 Veo tu barril de serveza y lo subo a mi agüita amarilla www.youtube.com/watch?v=Jaf1yvWb1jw :-D
arreglenenlacemagico
bueno a alguien meneante no le llegan los rublos y ha decidido pasar a la accion xD
