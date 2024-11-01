edición general
Detenido en Santa Coloma de Farners (Girona) por presunto maltrato animal al apalizar hasta la muerte a una perra

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Santa Coloma de Farners (Girona) a un hombre de 36 años, con antecedentes, como presunto autor de un delito de maltrato animal que causó la muerte de una perra. Se encontró a la perra la tarde del 28 de septiembre en el interior de un transportín, cerrada con una cinta de presión para evitar que pudiera salir y hundida dentro de una riera de Sils. Tras la necropsia, en el informe del veterinario se descartaba la muerte por causas naturales, ya que presentaba traumatismos importantes compatibles con maltra...

Más bien "Detenida y acusada de maltrato animal por presuntamente apalizar a una perra hasta la muerte"
