Detenido en República Dominicana un hombre huido de España condenado por violar y grabar a una joven en Vigo

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo en las últimas horas a Miguel Ángel Wilson, de 32 años, que fue condenado por violar y grabar a una joven en Vigo, después de que el hombre huyese de España para evitar entrar en prisión. La detención se produjo en el sector Restauración de San Pedro de Macorís, en República Dominicana, mientras se desplazaba a bordo de un vehículo. El varón fue condenado por la sección quinta de la Audiencia...