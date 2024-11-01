edición general
Detenido en República Dominicana un hombre huido de España condenado por violar y grabar a una joven en Vigo

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo en las últimas horas a Miguel Ángel Wilson, de 32 años, que fue condenado por violar y grabar a una joven en Vigo, después de que el hombre huyese de España para evitar entrar en prisión. La detención se produjo en el sector Restauración de San Pedro de Macorís, en República Dominicana, mientras se desplazaba a bordo de un vehículo. El varón fue condenado por la sección quinta de la Audiencia...

| etiquetas: violador fugado , travesía , wilson , detenido , macorís , república dominicana
9 comentarios
#1 Pixmac
#0 Se puede leer en Modo lectura.
0 K 20
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Tras huir de españa violó y grabó a una joven en Vigo?
1 K 19
devilinside #5 devilinside
#3 Eso venía a decir. Titular digno de la Edad de Oro del periodismo
0 K 12
#6 Pixmac
#3 Tienes razón. Un poco confuso el titular. Ya me dí cuenta pero no lo cambié. Mejor lo cambio un poquito para mayor comprensión.
0 K 20
#2 NoMeVeas
Vaya vaya, supongo que ahora tocará señalar a todos los latinos.
1 K 15
Aokromes #7 Aokromes
#2 no hombre, esos son inmigrantes buenos para los de vox, al menos los que les votan despues de lograr la nacionalidad.
1 K 22
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Que lo juzguen por videoconferencia y pene alli en republica dominicana
1 K 15
devilinside #9 devilinside
#8 Claro, igual era una cuestión de pene, de tamaño concretamente, y de ahí el titular original
0 K 12

