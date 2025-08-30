edición general
El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España

El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España

Miguel Ángel Wilson Aquino, uno de los dos dominicanos condenados por la violación grupal de Travesía de Vigo, se ha fugado de España. Lo hizo hace tres meses, el pasado mes de mayo, solo unos días después de que se le notificara la sentencia por la agresión sexual y de que, casualmente en la misma semana, fuese detenido en el marco de un operativo de tráfico de drogas.

#1 Katos
No se podia saber.
9
#6 sotillo
#1 Hombre, que los juzgados están a perseguir rojos y hacer cada uno lo que pueda por joder al gobierno y crear alarma social
3
#13 lobotomico2
#6 Gracias por descubrirnos la realidad.

Estoy seguro de que tu comentario es la verdadera causa.
1
#3 CharlesBrowson
diablo!!! solo nos ha faltado pagarle un billete de primera, lo de la administracion es para hacerselo mirar y aunque sea pesado...el problema son los incompetentes que llegan a la administracion haciendo trampas, asi pasan estas cosas, desde el registro de entrada del juzgado de primera instancia hasta el presidente del supremo
4
#4 Cehona
Mientras Cerdán en la cárcel por algo que la UCO no ha podido demostrar.
Jueces haciendo "algo".
3
#14 lobotomico2
#4 Mientras Cerdan repudiado por el PSOE por algo que no se ha podido demostrar.
0
#15 Cehona
#14 Es más fácil repudiar a Cerdán que a todos los jueces herederos del Tribunal de Orden Público.
1
#16 lobotomico2
#15 Es mas facil defender a un corrupto diciendo que es lawfare.
0
#17 Cehona
#16 No se le puede llamar delincuente confeso a Gonzalez Amado, por mucho que sea un delincuente y haya confesado” hasta que salga sentencia, incluso se está inflando a querellas.
Pero tu y todo el mundo si puede llamar a Cerdán corrupto sin tener tampoco sentencia.
Curioso el color del cristal.
0
#18 lobotomico2
#17 Si, estoy seguro de que nadie en Meneame y en ningun medio, ha llamado "delincuente confeso" a Amador. O simplemente corrupto .

Cuando la secta cambia la realidad comprobable.

Y a que viene Amador aqui. He dicho yo que no se le llame delincuente confeso?
0
#20 Cehona
#18 Relee mi comentario, no digo nada sobre como quieras llamar a González Amador, solo que Cerdán si le llamas corrupto.
Lo de la equidistancia y esas cosas..
0
#5 guillersk
Le hemos fallado como sociedad
3
#7 sotillo
#5 Es otra soflama de Aznar y Montoro, joder a España para ellos levantar billetes
0
#9 Klamp
#5 es que ser narco y sin barco... A quién se Le ocurre
1
#2 Torrezzno
Un clásico
2
#11 Antipalancas21
#2 De la justicia española. xD
0
#8 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
2
#19 capitan__nemo
¿Viajó con un pasaporte de otro o falsificado o no se lo quitó el tribunal como medida cautelar?
0
#10 DonaldBlake
Y, con estas mierdas, se alimenta el argumentario de algunos.
1
#12 lerdum
Era noruego
0

