El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España

Miguel Ángel Wilson Aquino, uno de los dos dominicanos condenados por la violación grupal de Travesía de Vigo, se ha fugado de España. Lo hizo hace tres meses, el pasado mes de mayo, solo unos días después de que se le notificara la sentencia por la agresión sexual y de que, casualmente en la misma semana, fuese detenido en el marco de un operativo de tráfico de drogas.