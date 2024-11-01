Detenido un obispo de la Iglesia Anglicana acusado de agresiones sexuales reiteradas

El obispo de la Iglesia Anglicana y miembro de la Cámara de los Lores Stephen Conway ha sido detenido y suspendido de sus labores tras una acusación de agresiones sexuales continuadas. Conway, obispo de Lincoln, en el centro-este de Inglaterra, habría sido denuncaido ante el Equipo Nacional de Custodia de la Iglesia Anglicana. La Policía de Lincolnshire ha confiramdo la detención de un hombre de 68 años por "una investigación abierta tras las acusaciones de agresiones sexuales contra un hombre entre 2018 y 2025".