edición general
14 meneos
13 clics
Detenido un obispo de la Iglesia Anglicana acusado de agresiones sexuales reiteradas

Detenido un obispo de la Iglesia Anglicana acusado de agresiones sexuales reiteradas

El obispo de la Iglesia Anglicana y miembro de la Cámara de los Lores Stephen Conway ha sido detenido y suspendido de sus labores tras una acusación de agresiones sexuales continuadas. Conway, obispo de Lincoln, en el centro-este de Inglaterra, habría sido denuncaido ante el Equipo Nacional de Custodia de la Iglesia Anglicana. La Policía de Lincolnshire ha confiramdo la detención de un hombre de 68 años por "una investigación abierta tras las acusaciones de agresiones sexuales contra un hombre entre 2018 y 2025".

| etiquetas: obispo , iglesia , anglicana , detenido , agresiones , sexuales
11 3 0 K 121 actualidad
5 comentarios
11 3 0 K 121 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Otro caso aislado. Que envidia de UK que por lo menos actúa la policía
0 K 12
kastanedowski #4 kastanedowski
Faltan mas, deberian de revisar la situacion del resto
0 K 11
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Joder con los buenos cristianos provida.
0 K 11
josde #3 josde
#2 En todos lados y en todas las religiones cuecen habas, este ademas de obispo miembro de la Camara de los Lores.
0 K 20
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#3 Pero en este caso está bien recalcar la doble moral, porque parece que solo se recalca cuando el agresor es de izquierdas. Cuando es de derechas o religiosos parece que se da por hecho o se normaliza.
0 K 11

menéame