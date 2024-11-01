Detenido un menor por el apuñalamiento mortal de un hombre en el centro Barcelona

Segundo crimen con un arma blanca, en menos de 24 horas, en la provincia de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor por matar a cuchilladas, este sábado por la noche, a un hombre en el barrio del Raval de la capital catalana. Según ha informado el Cuerpo en un comunicado.
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Además, tal y como ha avanzado 'El Caso', este domingo de madrugada un menor ha resultado herido tras ser atacado con un machete a su salida de la Feria de Abril, que se celebra en el parque del Fórum.
Los servicios de emergencias lo han trasladado hasta un centro sanitario, y no se teme por su vida. Ahora los Mossos tratan de localizar a su agresor.