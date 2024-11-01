edición general
Detenido un joven que conducía ebrio y drogado por atropellar mortalmente a un agente de Movilidad en las obras de la A-5 | Somos Madrid

El fallecido se dirigía en moto a su puesto de trabajo cuando fue arrollado a la altura del barrio de Campamento por un conductor que casi triplicaba la tasa de alcoholemia permitida | Somos Madrid

Garminger2.0
Una vida segada por un gilipollas irresponsable. Todo castigo que le caiga es poco.
Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Y va ser poco, doy fe. // Ortega Cano
Romfitay
#1 Yo me pregunto... Si el tío este, en lugar de coger el coche, hubiera agarrado una amtetralladora, se hubiera puesto a disparar y hubiera matado a una persona ¿No sería un asesinato? Si la respuesta es sí, lo que ha hecho es lo mismo. 20 años me parecerían pocos.
Garminger2.0
#3 a ver, no, se entiende que no habia voluntad como tal de matar. En cualquier caso el daño para la familia de la víctima no difiere mucho.
Nómada_sedentario
No veréis a la derechusma pedir penas más duras para estos delitos.
Por lo que sea...
