Detenido un joven que conducía ebrio y drogado por atropellar mortalmente a un agente de Movilidad en las obras de la A-5 | Somos Madrid
El fallecido se dirigía en moto a su puesto de trabajo cuando fue arrollado a la altura del barrio de Campamento por un conductor que casi triplicaba la tasa de alcoholemia permitida | Somos Madrid
|
etiquetas
:
asesinato
,
madrid
,
vehículo
actualidad
#1
Garminger2.0
Una vida segada por un gilipollas irresponsable. Todo castigo que le caiga es poco.
3
K
30
#2
Tunguska08Chelyabinsk13
#1
Y va ser poco, doy fe. // Ortega Cano
0
K
14
#3
Romfitay
#1
Yo me pregunto... Si el tío este, en lugar de coger el coche, hubiera agarrado una amtetralladora, se hubiera puesto a disparar y hubiera matado a una persona ¿No sería un asesinato? Si la respuesta es sí, lo que ha hecho es lo mismo. 20 años me parecerían pocos.
0
K
12
#5
Garminger2.0
#3
a ver, no, se entiende que no habia voluntad como tal de matar. En cualquier caso el daño para la familia de la víctima no difiere mucho.
0
K
7
#4
Nómada_sedentario
No veréis a la derechusma pedir penas más duras para estos delitos.
Por lo que sea...
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
