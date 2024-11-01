Detenido José María Pavón, el autor del doble crimen del pozo de Cartaya y uno de los 10 fugitivos más buscados de España

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos más buscados del país. El arrestado estaba incluido en la reciente lista de Los 10 más buscados y sobre él pesaba una condena de 41 años de prisión por un doble asesinato cometido en el año 2019 en la localidad de Cartaya. La detención se produjo después de que la Sección de Localización de Fugitivos situara el paradero del prófugo en una nave alejada del núcleo urbano de Cartaya. Tras establecer un dispositivo de vigilancia,...