Detenido en Jaén un menor de 17 años acusado de propinar un golpe a un hombre que lleva 12 días en la UCI

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del golpe que recibió un hombre en plena calle en Jaén capital por el que lleva 12 días en la UCI sin que haya avances en su estado. El menor, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya se encuentra ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado. Los hechos, tuvieron lugar en la madrugada del día 25 de octubre en una calle del barrio de Peñamefécit, cuando se recibió llamada en el Servicio de Emergencias 112, alertando que dos personas habían

