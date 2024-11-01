edición general
Detenido por ICE en Arizona muere por infección dental sin tratar [ENG]

Un haitiano solicitante de asilo retenido durante cuatro meses en el Florence Correctional Center falleció el lunes en un hospital de Scottsdale (Arizona) debido a las complicaciones provocadas por un diente infectado, afirmó un cargo público en Chandler. Emmanuel Damas, de 56 años, murió mientras estaba bajo custodia de ICE, después de intentar recibir atención médica por un dolor de muelas que iba a peor, dijo Christine Ellis, concejal de Chandler, al Arizona Daily Star el martes por la tarde.

4 comentarios
themarquesito
Cosas de los campos de concentración de ICE, que te niegan el acceso a tratamientos médicos.
moratos
#1 Bueno, en los USA morirse por no poder acceder a un tratamiento médico es de lo más habitual.
Verdaderofalso
El ICE va a por el récord de muertos del año pasado bajo su custodia a buen ritmo
cocolisto
¿Donde están los de Rusiachinavenezuelairan y la defensa de la "liberta".La libertad de exterminio,claro.
