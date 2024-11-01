Detenido por ICE en Arizona muere por infección dental sin tratar [ENG]

Un haitiano solicitante de asilo retenido durante cuatro meses en el Florence Correctional Center falleció el lunes en un hospital de Scottsdale (Arizona) debido a las complicaciones provocadas por un diente infectado, afirmó un cargo público en Chandler. Emmanuel Damas, de 56 años, murió mientras estaba bajo custodia de ICE, después de intentar recibir atención médica por un dolor de muelas que iba a peor, dijo Christine Ellis, concejal de Chandler, al Arizona Daily Star el martes por la tarde.