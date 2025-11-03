Detenido un hombre en Leganés por una violación con sumisión química

Una joven de 22 años supuestamente sufrió una agresión sexual este sábado 1 de noviembre en Leganés. Según ha adelantado el diario El Mundo y ha podido confirmar SER Madrid Sur con fuentes policiales, la víctima apareció desnuda y desorientada en la calle sobre las 17:30h. A la llegada de la Policía Nacional fue ella misma quien contó que había sufrido una violación tras haber sido sometida con estupefacientes en una vivienda.
| etiquetas: leganés , violaciones , machismo , sumisión química
¿La drogó fuera o fue una autosuminision quimica, y despues la llevó con la sumision al piso?
¿La victima fue a comprar y consumir droga al narcopiso/narcolocal? (Me ha recordado a la hija del politico/fiscal en "Traffic")
#3 Para estos hijos de puta la mejor sumisión es la de dos ladrillos enfrentados.
Con sumision o autosumision quimica no hay consentimiento o no vale el consentimiento viciado. Por otro lado, no sé si te hacen firmar algo ante notario bajo sumision quimica se puede anular o no despues.
Pero en la noticia de El Mundo sí dan más detalles:
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años y nacionalidad marroquí acusado de violar a una joven venezolana de 22 años en un narcolocal de la calle San Andrés de Leganés.
...
En la vivienda se encontraron sustancias estupefacientes y efectos personales pertenecientes a la
… » ver todo el comentario
Para sorpresa de absolutamente nadie