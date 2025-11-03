edición general
13 meneos
43 clics
Detenido un hombre en Leganés por una violación con sumisión química

Detenido un hombre en Leganés por una violación con sumisión química

Una joven de 22 años supuestamente sufrió una agresión sexual este sábado 1 de noviembre en Leganés. Según ha adelantado el diario El Mundo y ha podido confirmar SER Madrid Sur con fuentes policiales, la víctima apareció desnuda y desorientada en la calle sobre las 17:30h. A la llegada de la Policía Nacional fue ella misma quien contó que había sufrido una violación tras haber sido sometida con estupefacientes en una vivienda.

| etiquetas: leganés , violaciones , machismo , sumisión química
9 4 0 K 97 Sucesos
8 comentarios
9 4 0 K 97 Sucesos
elGude #1 elGude
Pero que hijo de puta. 29 años. ¿Que clase de educación le han dado?
2 K 33
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
¿Cómo llevó a la victima al narcolocal o narcopiso para violarla?
¿La drogó fuera o fue una autosuminision quimica, y despues la llevó con la sumision al piso?
¿La victima fue a comprar y consumir droga al narcopiso/narcolocal? (Me ha recordado a la hija del politico/fiscal en "Traffic")
0 K 20
camvalf #5 camvalf
#4 Eso no es importante, lo importante es saber si la relación fue consentida o no, lo demás son gilipolleces de mentes mermadas..
#3 Para estos hijos de puta la mejor sumisión es la de dos ladrillos enfrentados.
0 K 13
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
#4 "relación fue consentida o no"
Con sumision o autosumision quimica no hay consentimiento o no vale el consentimiento viciado. Por otro lado, no sé si te hacen firmar algo ante notario bajo sumision quimica se puede anular o no despues.
0 K 20
#7 EISev
#4 te van a votar negativo por poner en duda la palabra de una víctima y porque todo eso que dices de narcolocal no sale en la noticia del meneo

Pero en la noticia de El Mundo sí dan más detalles:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años y nacionalidad marroquí acusado de violar a una joven venezolana de 22 años en un narcolocal de la calle San Andrés de Leganés.

...

En la vivienda se encontraron sustancias estupefacientes y efectos personales pertenecientes a la

…   » ver todo el comentario
0 K 15
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Me gustaría someterle yo a sumisión química. Chupito de denatonio cada media hora hasta que ajuste un sistema alostérico múltiple negativamente cooperante.
0 K 10
salchipapa77 #2 salchipapa77
"El presunto agresor ha sido identificado como Akraf"

Para sorpresa de absolutamente nadie
3 K -9
#8 EISev
#2 eso no viene ni en el enlace del meneo ni en el del Mundo al que cita la SER
0 K 15

menéame