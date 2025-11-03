Detenido un hombre en Leganés por una violación con sumisión química

Una joven de 22 años supuestamente sufrió una agresión sexual este sábado 1 de noviembre en Leganés. Según ha adelantado el diario El Mundo y ha podido confirmar SER Madrid Sur con fuentes policiales, la víctima apareció desnuda y desorientada en la calle sobre las 17:30h. A la llegada de la Policía Nacional fue ella misma quien contó que había sufrido una violación tras haber sido sometida con estupefacientes en una vivienda.