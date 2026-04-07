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Detenido en Granada por masturbarse delante de varios menores y morder al policía que le fue a arrestar

La madre de un menor que estaba en el parque denunció lo sucedido y otros padres y madres de los niños también advirtieron de lo que pasaba

| etiquetas: granada , pedófilo
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1 comentarios
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#1 davidvsgoliat
El envío no aclara si el que se masturbaba era un humano o un mono tití.
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menéame