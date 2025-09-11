·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15645
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
9092
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5186
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
5015
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
6184
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
más votadas
401
Charlie Kirk, morir como piensas
514
Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores
445
El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado
376
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
459
Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
31
clics
Detenido un funcionario por empadronar en Alcúdia a más de 400 migrantes irregulares
La policía judicial sospecha que lo hacía a cambio de una importante suma de dinero que pagaban los interesados para acreditar su residencia en viviendas del municipio.
|
etiquetas
:
inmigración
,
mallorca
18
4
0
K
240
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
240
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
DORO.C
Espero que se dé ejemplo con este tipejo.
1
K
30
#2
ChatGPT
#1
no podremos saber lo que pasará con él, pero yo tengo mis sospechas….
0
K
10
#3
omega7767
#2
pues que no te sorprenda que mantenga la plaza de funcionario
0
K
11
#4
DarthAcan
*
#3
según la noticia es interino, pero vamos, que es posible que siga de interino.
0
K
11
#5
ChatGPT
*
#3
me sorprendería que la perdiese, en lo público las cosas funcionan de otra manera. Cosas que a los no-funcionarios nos parecen imposibles, ocurren
Ya lo he contado alguna vez, el notario con el que firmé mi hipoteca fue condenado a dos años de cárcel… por falsificar documentos públicos (hizo pasar un testamento viejo por el mas actual). Pues ahí lo tienes, dando fé en calle serrano…
1
K
21
#6
Katos
A lo de EMPADRONAR hay que darle una vuelta.
Q
1
K
18
#7
vicvic
Habría que controlar muchísimo más los empadronamientos, no admitiendo, para empezár, ni a una persona en situación irregular, la que habría que expulsar de forma immediata tras conocerse su situación adminstrativa.
Algunos no son conscientes de los peligros de tener a personas por las calles de los que no sabemos ni quienes son ni su hombre ni sus antecedentes penales.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya lo he contado alguna vez, el notario con el que firmé mi hipoteca fue condenado a dos años de cárcel… por falsificar documentos públicos (hizo pasar un testamento viejo por el mas actual). Pues ahí lo tienes, dando fé en calle serrano…
Q
Algunos no son conscientes de los peligros de tener a personas por las calles de los que no sabemos ni quienes son ni su hombre ni sus antecedentes penales.