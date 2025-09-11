edición general
Detenido un funcionario por empadronar en Alcúdia a más de 400 migrantes irregulares

Detenido un funcionario por empadronar en Alcúdia a más de 400 migrantes irregulares

La policía judicial sospecha que lo hacía a cambio de una importante suma de dinero que pagaban los interesados para acreditar su residencia en viviendas del municipio.

DORO.C #1 DORO.C
Espero que se dé ejemplo con este tipejo.
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 no podremos saber lo que pasará con él, pero yo tengo mis sospechas….
#3 omega7767
#2 pues que no te sorprenda que mantenga la plaza de funcionario
DarthAcan #4 DarthAcan *
#3 según la noticia es interino, pero vamos, que es posible que siga de interino.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#3 me sorprendería que la perdiese, en lo público las cosas funcionan de otra manera. Cosas que a los no-funcionarios nos parecen imposibles, ocurren

Ya lo he contado alguna vez, el notario con el que firmé mi hipoteca fue condenado a dos años de cárcel… por falsificar documentos públicos (hizo pasar un testamento viejo por el mas actual). Pues ahí lo tienes, dando fé en calle serrano…
#6 Katos
A lo de EMPADRONAR hay que darle una vuelta.

Q
vicvic #7 vicvic
Habría que controlar muchísimo más los empadronamientos, no admitiendo, para empezár, ni a una persona en situación irregular, la que habría que expulsar de forma immediata tras conocerse su situación adminstrativa.

Algunos no son conscientes de los peligros de tener a personas por las calles de los que no sabemos ni quienes son ni su hombre ni sus antecedentes penales.
