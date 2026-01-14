Detenido en España un menor presuntamente radicalizado por el Estado Islámico

Según recoge 'El Correo', los profesores de un instituto de la localidad vasca alertaron a la Ertzaintza tras recibir varias amenazas y constatar la presencia física del acusado. En el momento de su detención, el menor portaba varias armas blancas y un pasamontañas. Al tratarse de un delito relacionado con el terrorismo yihadista, el Juzgado Central de Menores y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han hecho cargo del operativo, por lo que el menor de edad, de 16 años, habría sido trasladado a dependencias de Madrid.