Detenido en España un menor presuntamente radicalizado por el Estado Islámico

Según recoge 'El Correo', los profesores de un instituto de la localidad vasca alertaron a la Ertzaintza tras recibir varias amenazas y constatar la presencia física del acusado. En el momento de su detención, el menor portaba varias armas blancas y un pasamontañas. Al tratarse de un delito relacionado con el terrorismo yihadista, el Juzgado Central de Menores y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han hecho cargo del operativo, por lo que el menor de edad, de 16 años, habría sido trasladado a dependencias de Madrid.

#1 endy
Si el titular dice que estaba presuntamente radicalizado en un tema como este entonces es que está hiper mega radicalizado
#3 eqas
el librito qué es?
eltxoa #4 eltxoa
#3 Será el libro sagrado de esa gente
Cidwel #2 Cidwel
ostia, esos pendrives los reconozco de hace ya 25 años, jesus
