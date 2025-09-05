·
Detenido un agresor sexual que se disfrazaba para asaltar con violencia a mujeres en Gavà (Barcelona)
El autor de las dos agresiones, arrestado en Castelldefels, utilizaba sombrero, peluca, gafas y bigote postizo para dificultar su identificación a los Mossos d'Esquadra.
|
etiquetas
:
agresiones sexuales
,
violaciones
,
gavá
,
barcelona
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
#0
Revisa las etiquetas.
1
K
34
#3
Thornton
#1
Gracias!
0
K
20
#2
Torrezzno
Era este?
1
K
33
#4
Connect
Lo debería llevar luego todo bien pegado a la cabeza porque vamos, a mi en un zarandeo se me caía la peluca y las gafas casi seguro. Y el bigote dependiendo del celo con que lo hubiera pegado
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
