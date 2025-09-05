edición general
Detenido un agresor sexual que se disfrazaba para asaltar con violencia a mujeres en Gavà (Barcelona)

El autor de las dos agresiones, arrestado en Castelldefels, utilizaba sombrero, peluca, gafas y bigote postizo para dificultar su identificación a los Mossos d'Esquadra.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
#0 Revisa las etiquetas.
Thornton #3 Thornton
#1 Gracias!
Torrezzno #2 Torrezzno
Era este?  media
Connect #4 Connect
Lo debería llevar luego todo bien pegado a la cabeza porque vamos, a mi en un zarandeo se me caía la peluca y las gafas casi seguro. Y el bigote dependiendo del celo con que lo hubiera pegado
