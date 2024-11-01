edición general
Detenidas dos mujeres en Santander por agredir a sus parejas

Dos mujeres de 45 y 39 años han sido detenidas en Santander por agredir a sus respectivas parejas, dos varones de 51 y 33, respectivamente. Ambas mujeres fueron detenidas el pasado sábado, 6 de septiembre, por la Policía Local como presuntas autoras de sendos delitos de violencia doméstica. Una de las detenciones tuvo lugar poco antes del mediodía en la calle Isaac Peral de Santander después de que, tras una discusión entre ambos, la mujer agrediera al varón, que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido

Fartón_Valenciano
La violencia no tiene genero...
Torrezzno
#1 feixista!
Cyberbob
#1 Exacto. Claro que no. En el caso de las mujeres la violencia no suele ser física sino que tiende a aparecer más en formas psicológicas o sociales (aislamiento, chantaje emocional, manipulación, ridiculización constante, amenazas de romper vínculos afectivos, uso instrumental de hijos en separaciones, etc. ).

Esto no significa que no haya mujeres violentas físicamente (como las de esta noticia) sino que en el caso de las mujeres, su patrón mayoritario se da en otro registro.
pazentrelosmundos
#1 la violencia no tiene género, pero la violencia de género si (no es tan difícil)
IngridPared
#1 La violencia no tiene género, desde luego. Quien sí tiene género es quien la ejerce.
Asimismov
#1 ¿Y quién generó la violencia?
UsuarioDuro
Venga a ver el genio que equipara a Carmen Calvo con toda la izquierda. En estos hilos no falta.

"Hay que creerlas sí o sí eh jajaja eh eh."
DonaldBlake
Ya me veo a alguien argumentando que esto sólo pasa desde que se "permiten" las relaciones entre parejas del mismo sexo: "Con Franco esto no ocurría".
Cyberbob
#3 ¿Qué tiene que ver? En la noticia hablan de dos parejas hetero
DonaldBlake
#4 Ya lo sé, ¿quién crees que va a argumentar lo que yo decía? :roll:

Se me olvida siempre poner monigotes, perdón.
