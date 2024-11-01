Detenida en Urretxu por agredir a su pareja con un arma blanca

La Ertzaintza ha detenido este lunes por la tarde a una mujer de 59 años acusada de un presunto delito de intento de homicidio, tras agredir con un arma blanca a su compañero sentimental en una vivienda de Urretxu. La presunta agresora, sufrió algunas contusiones, aparentemente como consecuencia de golpes propinados por la víctima. Por este motivo, al hombre se le han abierto diligencias como investigado por un supuesto delito de violencia de género