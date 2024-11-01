edición general
10 meneos
18 clics

Detenida en Urretxu por agredir a su pareja con un arma blanca

La Ertzaintza ha detenido este lunes por la tarde a una mujer de 59 años acusada de un presunto delito de intento de homicidio, tras agredir con un arma blanca a su compañero sentimental en una vivienda de Urretxu. La presunta agresora, sufrió algunas contusiones, aparentemente como consecuencia de golpes propinados por la víctima. Por este motivo, al hombre se le han abierto diligencias como investigado por un supuesto delito de violencia de género

| etiquetas: violencia domestica , armas blancas , violencia femenina
8 2 1 K 77 actualidad
6 comentarios
8 2 1 K 77 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
Pongo en copia de mi mensaje al Ministerio de Igualdá, para que vaya preparando el indulto por si hiciera falta.
2 K 23
#5 tobruk1234
#3 Haber antes de tirarons al pozo hay que mirar como es el suceso y ver si los golpes que presenta la mujer fueron defensivos o previos a la agresión de cuchillo por parte de ella. Esta claro que se va a agarrar al comodín de violencia de género practica muy habitual cuando la agresión es por parte de ella hacia él, pero no quiere decir que entre el forense, fiscal y Juez no le den la vuelta y le digan que de VG tururu y le acusen de intento de homicidio y se chupe unos añitos de cárcel. Soy…   » ver todo el comentario
0 K 7
#4 marsupilamix
Yo si te creo hermana !
2 K 18
Asimismov #6 Asimismov
Según mi hijo yo soy un flamer.
0 K 12

menéame