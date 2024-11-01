edición general
Detenida una pareja en Torrevieja acusada de estafar a 30 víctimas de 19 provincias de España

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 44 años y a una mujer de 31 acusados de cometer 30 estafas mediante páginas web falsas y pagos virtuales a víctimas de 19 provincias de España. El perjuicio económico total asciende a unos 20.000 euros. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el varón por estos hechos.

Antipalancas21
En esta operación de la GC se han intervenido 65 móviles de última generación, 87 tarjetas SIM, varios ordenadores portátiles de alta gama, nueve billeteras de criptomonedas y diversas tarjetas bancarias de prepago anónimas por valor de 12.000 euros.
Connect
Pues para la cantidad de provincias que han estafado pensaba que el montante sería la leche. Solo 20.000€ con la experiencia que deben tener después de haber delinquido en nada menos que 19 ubicaciones, me dice dos cosas:

- O estos tíos eran bastante torpes
- O la gente ya está bastante alerta ante estas estafas y cuesta encontrar incautos que piquen.

Me haría más feliz la segunda opción.
osmond
Me alegro de que los jueces empiecen a aplicar perspectiva de género
