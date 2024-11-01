Detenida una pareja en Torrevieja acusada de estafar a 30 víctimas de 19 provincias de España

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 44 años y a una mujer de 31 acusados de cometer 30 estafas mediante páginas web falsas y pagos virtuales a víctimas de 19 provincias de España. El perjuicio económico total asciende a unos 20.000 euros. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el varón por estos hechos.