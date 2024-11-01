Detenida una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido este jueves a una mujer de unos 30 años de edad y nacionalidad venezolana después de presuntamente haber ahogado a su bebé de solo 20 meses. La madre fue vista deambulando por el barrio de San Cristóbal con el cadáver en brazos. La niña estaba mojada, por lo que la tesis principal que manejan los investigadores del grupo de Homicidios que se ha hecho cargo de las pesquisas, es que pudo haber muerto ahogada. Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas de este miércoles, cuando efectivos de la Policía Nacional...