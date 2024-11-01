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Detenida una mujer en Getxo por acuchillar en el pecho a su pareja durante una discusión

Detenida una mujer en Getxo por acuchillar en el pecho a su pareja durante una discusión

La Ertzaintza ha detenido este viernes a una mujer, de 44 años y procedencia latinoamericana, en Getxo acusada de un intento de homicidio tras herir con un cuchillo a su pareja de sentimental. La víctima, de 23 años y también de origen latinoamericano, ha precisado de su evacuación al hospital de Cruces, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las diez de la pasada noche en una vivienda ubicada en el barrio de Algorta.

| etiquetas: detenida , getxo , acuchillar , pecho , pareja , discusión
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2 comentarios
6 2 0 K 72 actualidad
Arzak_ #2 Arzak_
Quería a toda costa que la sacará de su corazón. 8-D
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Veelicus #1 Veelicus
No es violencia de genero, tendrá algun problema mental o algo asi...
<ironia off>
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menéame