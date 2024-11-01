Detenida en Guadalajara tras ser sorprendida intentando comprar droga junto a su bebé sustraído

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y un varón como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia respectivamente, tras ser sorprendidos tratando de comprar sustancias estupefacientes en compañía del hijo de la mujer, un bebé de corta edad sobre el que no tenía la custodia y que había sustraído ella misma en Cataluña. Los hechos se desarrollaban cuando varias personas dieron aviso de la presencia de una pareja acompañada de un bebé preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína.