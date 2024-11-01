Detenida en Barcelona por favorecer la entrada en Europa de menores somalíes a cambio de 10.000 dólares

Las pesquisas han permitido corroborar que las familias de los niños pagaban hasta 10.000 dólares, en algunos casos, para que los niños viajasen desde Somalia hasta Europa con un adulto, que no sólo los acompañaba, sino que les facilitaba pasaportes, teléfonos móviles y tarjetas bancarias. Los documentos entregados eran originales, pero pertenecían a otra persona con rasgos físicos similares para evitar levantar sospechas. Además, utilizaban documentos de identidad de países nórdicos, como Suecia o Finlandia, para eludir los controles...
| etiquetas: barcelona , somalia , inmigración
Los pobres. Los desesperados. Los que no tienen nada.
Ya me la sé.
"La renta media anual de Somalia en 2024 fue de aproximadamente 609 € según el PIB per cápita, mientras que el Banco Mundial la considera un país de ingresos bajos. El salario mensual promedio es de alrededor de 110 USD, aunque las cifras varían según la región y el sector.
Renta per cápita: El PIB per cápita de Somalia en 2024 fue de 609 €, lo que lo sitúa como uno de los países