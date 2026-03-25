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Detectan en Italia el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos

Detectan en Italia el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos

El paciente tiene patologías previas y contrajo la infección en un país extracomunitario. Las autoridades sanitarias precisan que se trata de un virus de origen animal con baja patogenicidad

| etiquetas: gripe aviar , humanos , italia
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1 comentarios
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javibaz #1 javibaz
En Italia empezó el coronavirus en europa. :tinfoil:
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menéame