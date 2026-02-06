Dessintey: La historia de éxito de Saint-Étienne cambia la rehabilitación médica

Fundada en 2017, Dessintey fabrica plataformas de rehabilitación motora basadas en neurociencia, entre las que se encuentran sus dispositivos insignia basados en la terapia con espejos. "Filmamos el miembro no afectado del paciente e invertimos la imagen para que el paciente pueda ver cómo su miembro paralizado se mueve de nuevo".Ya sean supervivientes de accidentes cerebrovasculares, personas con enfermedades neurodegenerativas, parapléjicos, cuadripléjicos o amputados, la gama de usuarios es amplia.