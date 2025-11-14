Un desprecio intolerable al periodismo

El periodismo no es un oficio basura, ni sus profesionales los únicos ciudadanos españoles cuyo testimonio no vale en sede judicial. Y, sin embargo, esa ha sido la actitud adoptada por la Sala, hasta el extremo de que el presidente, Andrés Martínez Arrieta, llega a advertir a un periodista que no le “amenace” cuando este le muestra el dilema moral en que se encuentra. Visible en modo lector