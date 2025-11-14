Un desprecio intolerable al periodismo

El periodismo no es un oficio basura, ni sus profesionales los únicos ciudadanos españoles cuyo testimonio no vale en sede judicial. Y, sin embargo, esa ha sido la actitud adoptada por la Sala, hasta el extremo de que el presidente, Andrés Martínez Arrieta, llega a advertir a un periodista que no le “amenace” cuando este le muestra el dilema moral en que se encuentra. Visible en modo lector
Oye, que mi cliente no ha descuartizado a esos bañistas. Mire hay un periodista que dice saber quién es el culpable, aunque no nos dirá quién, pero dice que no es mi cliente. Así que ... mi cliente es inocente. Fin del juicio.
Que cosas tu...
Oye mi asesor político necesita una denuncia en un juzgado avisa a los medios que tenemos comprados que publiquen cualquier cosa aunque sea un bulo para que nuestras asociaciones afines la puedan presentar.
Que dices según la jurisprudencia eso no está permitido y se debería inadmitir de plano.
No te preocupes es contra el PSOE y la izquierda, colara y nuestros votantes aplaudidas.
Hecho.