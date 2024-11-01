edición general
Despiden de manera procedente a una empleada por llegar demasiado pronto a su trabajo

La razón del incumplimiento del horario laboral no sería por hacer más horas de las que figuraban en el contrato, sino porque cuando esta trabajadora llegaba a la oficina no había nadie más trabajando allí y, por tanto, no podía llevar a cabo su desempeño...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la empleada registraba su salida de la empresa después de haberla realizado, más tarde, cuando ya se encontraba a kilómetros de su puesto de trabajo...
HeilHynkel #3 HeilHynkel
20 minutos .. Susana Griso ... huele a que mienten como perros.

Finalmente, el tercer motivo es que la empleada registraba su salida de la empresa después de haberla realizado, más tarde, cuando ya se encontraba a kilómetros de su puesto de trabajo. "Ahora lo entendemos. Parece que se había hecho su propio horario", ha señalado Ángel Antonio Herrera.

Si llegaba antes y no trabajaba (según dicen no podía) y luego se iba antes y fichaba con un horario falso, no es por llegar demasiado pronto, es por hacer el horario que le sale de las narices y no cumplir su jornada.
#4 Marisadoro *
20MINUTOS hablando de horarios.
jonolulu #2 jonolulu
Madrugando tanto sería de Vox
yoma #5 yoma
Me parece que el titular es demasiado sensacionalista, el despido no es por llegar demasiado pronto sino por otras causas, entre otras por fichar la salida mucho después de haberse ido.
