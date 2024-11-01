Despiden de manera procedente a una empleada por llegar demasiado pronto a su trabajo

La razón del incumplimiento del horario laboral no sería por hacer más horas de las que figuraban en el contrato, sino porque cuando esta trabajadora llegaba a la oficina no había nadie más trabajando allí y, por tanto, no podía llevar a cabo su desempeño...
Finalmente, el tercer motivo es que la empleada registraba su salida de la empresa después de haberla realizado, más tarde, cuando ya se encontraba a kilómetros de su puesto de trabajo. "Ahora lo entendemos. Parece que se había hecho su propio horario", ha señalado Ángel Antonio Herrera.
Si llegaba antes y no trabajaba (según dicen no podía) y luego se iba antes y fichaba con un horario falso, no es por llegar demasiado pronto, es por hacer el horario que le sale de las narices y no cumplir su jornada.