Despedida de Robe. Plasencia, 14-12-25  

La familia, amigos y equipo de Robe queremos dar las gracias por la imprescindible colaboración, el trabajo y el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible el homenaje. todo el equipo del Palacio de Congresos. Y gracias, sobre todo, a vosotros: a quienes llegasteis desde todas las partes del mundo, a quienes amenizasteis la espera con música y ánimos, a quienes esperasteis horas para despedir a Robe y acompañarnos con vuestra presencia, vuestra cercanía y vuestro afecto. No lo olvidaremos.