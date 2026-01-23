El desorden mundial lleva al oro a rozar los 5.000 dólares ante una demanda de inversión que desborda la oferta

”El oro está experimentando una revalorización sostenida a medida que aparecen grietas en el orden basado en normas establecido tras la Segunda Guerra Mundial", afirmó Yuxuan Tang, director de estrategia macro en Asia de JP Morgan Private Bank, “los inversores ven cada vez más el oro como una protección fiable frente a estos riesgos de cambio de régimen difíciles de cuantificar”, añade.Mientras tanto, la India ha recortado a mínimos de cinco años sus reservas de bonos del Tesoro estadounidense.
| etiquetas: desorden mundial , oro , 5.000$ , inversión
"El precio del oro roza la cota histórica de los 5.000 dólares la onza, en una subida sin frenos espoleada por la creciente inestabilidad geopolítica que, por un lado, hace valer su estatus de activo refugio y, por otro, genera una debilidad del dólar que beneficia a la cotización del metal. Las amenazas a la independencia de la Reserva Federal estadounidense, con el riesgo de mayor inflación que conllevan, también hacen brillar al metal en una subida sin precedentes. Si el año pasado el precio se disparó el 64%, en lo que va de 2026 acumula un 14%.".