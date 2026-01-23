El desorden mundial lleva al oro a rozar los 5.000 dólares ante una demanda de inversión que desborda la oferta

”El oro está experimentando una revalorización sostenida a medida que aparecen grietas en el orden basado en normas establecido tras la Segunda Guerra Mundial", afirmó Yuxuan Tang, director de estrategia macro en Asia de JP Morgan Private Bank, “los inversores ven cada vez más el oro como una protección fiable frente a estos riesgos de cambio de régimen difíciles de cuantificar”, añade.Mientras tanto, la India ha recortado a mínimos de cinco años sus reservas de bonos del Tesoro estadounidense.