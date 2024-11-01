Un desorden global acelerado a golpe de tuit

De Kissinger viajando en secreto a Pekín a un presidente estadounidense anunciando amenazas bélicas en su red social. Con esas dos escenas, el eurodiputado del EPP Adrián Vázquez Lázara resume la mutación de la diplomacia moderna. Bajo su punto de vista, la "inmediatez", la "sobreexposición" y la "lógica algorítmica", encarnadas en Donald Trump, están alterando la diplomacia, debilitando el orden internacional basado en reglas y obligando a Europa a pensar su seguridad colectiva también en el terreno cognitivo.