Las desorbitadas cifras que alcanzan los minipisos en Asturias: hasta 300.000 euros por uno de 36 metros cuadrados en Gijón

La situación actual del mercado inmobiliario genera gran preocupación. La oferta es limitada y muchas de las viviendas a la venta presentan precios desorbitados. Además, buena parte de estas propiedades están en un estado que exige una reforma integral, por lo que adquirirlas implica un gasto adicional considerable. Y, como si fuera poco, el interés por comprar no deja de crecer, de modo que cada día que pasa resulta aún más difícil encontrar un inmueble asequible.