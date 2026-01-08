edición general
9 meneos
25 clics
Las desorbitadas cifras que alcanzan los minipisos en Asturias: hasta 300.000 euros por uno de 36 metros cuadrados en Gijón

Las desorbitadas cifras que alcanzan los minipisos en Asturias: hasta 300.000 euros por uno de 36 metros cuadrados en Gijón

La situación actual del mercado inmobiliario genera gran preocupación. La oferta es limitada y muchas de las viviendas a la venta presentan precios desorbitados. Además, buena parte de estas propiedades están en un estado que exige una reforma integral, por lo que adquirirlas implica un gasto adicional considerable. Y, como si fuera poco, el interés por comprar no deja de crecer, de modo que cada día que pasa resulta aún más difícil encontrar un inmueble asequible.

| etiquetas: minipisos , vivienda
7 2 0 K 103 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 103 actualidad
Kantinero #4 Kantinero *
Yo me pregunto si plataformas como Fotocasa o Idealista no estarán haciendo demasiado daño, contribuyendo no sé, si intencionadamente o no, a disparar el mercado
Realmente el mercado esta en sus manos, pueden manipularlo a su antojo
0 K 13
pip #3 pip
¿300.00 quiere decir 300€ de alquiler o 300.000€ de venta?
0 K 12
Sinfonico #1 Sinfonico
¿300.00? y esto qué viene siendo?
0 K 12
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
#1 En otras ciudades es mas caro, creo que le falta un cero a la noticia, se lo corrijo, esta mal en el original. luego pone que se pagan 294.000€ por uno
0 K 20

menéame