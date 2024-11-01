Desmontando el bulo del fraude de las audiencias de RTVE que alimenta la derecha mediática: “Se hacen controles de calidad constantes"

Kantar Media se ha visto envuelta en acusaciones de manipulación y falta de transparencia. Ante el gran crecimiento de TVE en audiencia, teorías conspiranoicas. Desde la derecha comenzaba a expandirse el bulo de que el Gobierno de Sánchez "habría comprado Kantar Media". ElPlural.com ha podido hablar con la empresa encargada de la medición de las audiencias televisivas en España, que ha desmentido rotundamente cualquier tipo de cambio en su sistema.