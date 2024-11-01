edición general
Desmontando el bulo del fraude de las audiencias de RTVE que alimenta la derecha mediática: “Se hacen controles de calidad constantes"

Kantar Media se ha visto envuelta en acusaciones de manipulación y falta de transparencia. Ante el gran crecimiento de TVE en audiencia, teorías conspiranoicas. Desde la derecha comenzaba a expandirse el bulo de que el Gobierno de Sánchez "habría comprado Kantar Media". ElPlural.com ha podido hablar con la empresa encargada de la medición de las audiencias televisivas en España, que ha desmentido rotundamente cualquier tipo de cambio en su sistema.

Meneador_Compulsivo
Elplural desmontando bulos, el chiste se cuenta solo.
platypu
Hombre, si lo dice elplural sera verdad, Gracias Pedro
powernergia
Si las audiencias no dicen lo que queremos, es que están manipuladas.
maquingo
Hay que destacar la capacidad de la VOXrregada para tragar y escupir toda clase de mierda
JackNorte
Los numeros y las cuentas solo sirven si favorecen al pp , sino falsos , por ejemplo Feijo gano las elecciones y no gobierna porque no quiere , ahhh no eso es gobierno ilegitimo.
Los numeros buenos son eln las comunidades que si gobierna el pp en minoria, porque esos numeros si son buenos. Gobiernos legitimos.
Y asi extrapolando a todo. Que en telemadrid no invitan mas que a ultras de derecha, eso es bueno porque gobierna el pp , que en tve invitan a la mayoria del rango social eso es populismo e intervenir para controlar las mentes con ideologia woke.
Hay que saber ser buen español , y eso amigos mios es siendo del pp y si es posible de ultraderecha mejor mas españoles son los que son mas españoles.
Dexton
 media
Capaza
Las empresas dan los datos que cada televisión quiera tener porque no hay un parámetro objetivo que mida las audiencias de verdad ni que valore cuanta gente lo esta viendo en un aparato de televisión, cuanta en las plataformas de internet de cada cadena.
