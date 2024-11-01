Desmontando el bulo del fraude de las audiencias de RTVE que alimenta la derecha mediática: “Se hacen controles de calidad constantes"

Kantar Media se ha visto envuelta en acusaciones de manipulación y falta de transparencia. Ante el gran crecimiento de TVE en audiencia, teorías conspiranoicas. Desde la derecha comenzaba a expandirse el bulo de que el Gobierno de Sánchez "habría comprado Kantar Media". ElPlural.com ha podido hablar con la empresa encargada de la medición de las audiencias televisivas en España, que ha desmentido rotundamente cualquier tipo de cambio en su sistema.
Los numeros buenos son eln las comunidades que si gobierna el pp en minoria, porque esos numeros si son buenos. Gobiernos legitimos.
Y asi extrapolando a todo. Que en telemadrid no invitan mas que a ultras de derecha, eso es bueno porque gobierna el pp , que en tve invitan a la mayoria del rango social eso es populismo e intervenir para controlar las mentes con ideologia woke.
Hay que saber ser buen español , y eso amigos mios es siendo del pp y si es posible de ultraderecha mejor mas españoles son los que son mas españoles.