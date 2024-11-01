edición general
Desmentir al lobo de Goya

¿Nos encontramos ante un «apaga y vámonos» definitivo? ¿Ante el apagón universal y permanente (esperpéntico, además) de los valores humanos?

#1 j-light
Interesante artículo de opinión. Ciertamente, el poder actúa desprovisto de toda humanidad (o ha sido siempre así). Ahora existe un poder prácticamente invencible, sin igual. Así actúa y nadie puede pararlo. Aún no sabe que da igual que nadie te venza: te puedes caer.
