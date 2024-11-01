Desmantelan una red ilegal que traficaba residuos peligrosos de alto impacto ambiental desde Tenerife a África

Una operación conjunta permitió desarticular una red dedicada al traslado ilegal de residuos peligrosos desde España hacia África. La actividad incluía el envío de componentes electrónicos sin tratamiento adecuado. Además, los materiales, como motores y compresores de frigoríficos, no pasaban por procesos obligatorios de descontaminación. En consecuencia, liberaban gases nocivos con impacto directo en el ambiente y la salud.