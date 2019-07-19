Desmantelada una red de falsificación de empadronamientos en Segovia

La Policía Nacional ha desmantelado una red de falsificación de empadronamientos en la provincia de Segovia. La actividad delictiva estaba llevada a cabo por un grupo de personas que actuaban bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante.
etiquetas: red , falsificación , empadronamientos , segovia
