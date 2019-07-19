edición general
Desmantelada una red de falsificación de empadronamientos en Segovia

La Policía Nacional ha desmantelado una red de falsificación de empadronamientos en la provincia de Segovia. La actividad delictiva estaba llevada a cabo por un grupo de personas que actuaban bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante.

mariopg
Peli ya!
tierramar
Las causas por las que se repatria deberían incluir los delitos como este, y sobre todo cuando se les pilla defraudando las ayudas que reciben: por ejemplo, cobrar ayudas y trabajar en negro, o ser dueños de propiedades en sus países mientras obran ayudas aquí
