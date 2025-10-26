edición general
La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un informe del Gobierno señala la implicación del Kremlin en la propagación de mentiras relacionadas con el desastre natural. La incertidumbre durante los días en los que se sufrió la DANA paralizó el país. Familiares de posibles afectados esperaban con ansia cualquier noticia que aclarase su situación. En medio de este clima de tensión, actores con intereses ocultos aprovecharon para empujar a los españoles hacia teorías falsas.

#6 Dav3n *
NAFOs divulgando propaganda basura para convencer a los europedos de que, ante la debacle occidental, hay que seguir haciendo el gilipollas en lugar de negociar.

Dejo mi primer negativo en meses y sigo con mis cañas xD

Venga, que ya casi habéis conseguido el robo emitiendo deuda, unos mesecitos más y todo habrá acabado, traidores :-D
1 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Las redes sociales han complicado la capacidad de diferenciar lo real de lo inventado y de reconocer las fuentes fiables entre las toneladas de información que se vierten de forma constante. Medios digitales, líderes de opinión en internet y cualquier usuario se entremezclan y se hacen oír en una situación que ya era terriblemente compleja.
0 K 20
AntiTankie #4 AntiTankie
#1 MNM es muy culpable de servir de altavoz a troles moscovitas intoxicando
0 K 6
#5 endy *
Propagandistas reconociendo a propagandistas.
Hasta que el ciudadano medio no entienda que cuando se lee una información en un medio es porque a alguien le interesa que se sepa y no necesariamente la verdad no hay nada que hacer. La manipulación es continua por parte de cualquier gobierno
1 K 17
ELON.2028 #2 ELON.2028
Siempre nos acordaremos de esto:
www.youtube.com/watch?v=UozH6vKj_GU
0 K 10
ELON.2028 #3 ELON.2028 *
#_1 Las redes sociales han complicado la capacidad de diferenciar lo real de lo inventado y de reconocer las fuentes fiables entre las toneladas de información que se vierten de forma constante. Medios digitales, líderes de opinión en internet y cualquier usuario se entremezclan y se hacen oír en una situación que ya era terriblemente compleja.

Si, pero tampoco nos olvidemos que los medios de comunicación han complicado la capacidad de diferenciar lo real de lo inventado y de reconocer…   » ver todo el comentario
0 K 10

