La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA  

Un informe del Gobierno señala la implicación del Kremlin en la propagación de mentiras relacionadas con el desastre natural. La incertidumbre durante los días en los que se sufrió la DANA paralizó el país. Familiares de posibles afectados esperaban con ansia cualquier noticia que aclarase su situación. En medio de este clima de tensión, actores con intereses ocultos aprovecharon para empujar a los españoles hacia teorías falsas.
| etiquetas: dana , bulos , mentiras , falso , vertedero , parking , desinformación , rusa
Dejo mi primer negativo en meses y sigo con mis cañas
Venga, que ya casi habéis conseguido el robo emitiendo deuda, unos mesecitos más y todo habrá acabado, traidores
Hasta que el ciudadano medio no entienda que cuando se lee una información en un medio es porque a alguien le interesa que se sepa y no necesariamente la verdad no hay nada que hacer. La manipulación es continua por parte de cualquier gobierno
Si, pero tampoco nos olvidemos que los medios de comunicación han complicado la capacidad de diferenciar lo real de lo inventado y de reconocer… » ver todo el comentario