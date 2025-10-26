La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA  

Un informe del Gobierno señala la implicación del Kremlin en la propagación de mentiras relacionadas con el desastre natural. La incertidumbre durante los días en los que se sufrió la DANA paralizó el país. Familiares de posibles afectados esperaban con ansia cualquier noticia que aclarase su situación. En medio de este clima de tensión, actores con intereses ocultos aprovecharon para empujar a los españoles hacia teorías falsas.