El desgarrador testimonio de Michael Phelps: «No quiero que mis hijos naden»

El nadador más laureado de la historia confesó que sus éxitos tuvieron un precio personal muy grande marcado por su lucha contra la depresión y ansiedad

6 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Pues como se caigan al agua se ahogan insensato!
Gry #4 Gry
En casa del herrero...
asola33 #6 asola33
Y eso lo dice el que lo ganaba todo. Imagino como estaban los segundones.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¿Vd no nada nada?
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
#2 es que yo no traje traje.

El deporte profesional es lo que tiene, la lucha por ser el mejor afecta muchísimo, tanto física como mentalmente
Butters #3 Butters
Como los informáticos, que no quieren que sus hijos y sobrinos sean programadores.
