El desgarrador testimonio de Michael Phelps: «No quiero que mis hijos naden»
El nadador más laureado de la historia confesó que sus éxitos tuvieron un precio personal muy grande marcado por su lucha contra la depresión y ansiedad
#1
cenutrios_unidos
¡Pues como se caigan al agua se ahogan insensato!
2
K
30
#4
Gry
En casa del herrero...
0
K
16
#6
asola33
Y eso lo dice el que lo ganaba todo. Imagino como estaban los segundones.
0
K
12
#2
MoñecoTeDrapo
¿Vd no nada nada?
0
K
10
#5
manc0ntr0
#2
es que yo no traje traje.
El deporte profesional es lo que tiene, la lucha por ser el mejor afecta muchísimo, tanto física como mentalmente
0
K
8
#3
Butters
Como los informáticos, que no quieren que sus hijos y sobrinos sean programadores.
0
K
8
