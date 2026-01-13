Desde sacerdotes peleando con agentes hasta manifestantes “pagados”: cómo se usa IA para desinformar sobre las protestas contra el ICE en EEUU

Desde un sacerdote expulsando a agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de su catedral, hasta un manifestante que dice que le pagan 20 dólares la hora por protestar contra estos en Minnesota. Las redes sociales se han llenado de vídeos creados con inteligencia artificial de las manifestaciones contra esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, motivadas por el asesinato de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense, a manos de agentes de este organismo.