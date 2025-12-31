Desde colgar cebollas en la puerta de casa a tirar helado al suelo: estas son las Nocheviejas más excéntricas que se celebran alrededor del mundo

La última noche del año en Europa se celebra con rituales tan variados como sorprendentes. En Italia, la familia se reúne para el Cenone di San Silvestro, donde las lentejas no pueden faltar, símbolo de abundancia y prosperidad; que normalmente está acompañado por el cerdo, en forma de cotechino o zampone. Además, los italianos practican Il Lancia dei Cocci, que consiste en romper la vajilla para alejar la mala suerte, un gesto que también comparten los daneses.