Desde colgar cebollas en la puerta de casa a tirar helado al suelo: estas son las Nocheviejas más excéntricas que se celebran alrededor del mundo

La última noche del año en Europa se celebra con rituales tan variados como sorprendentes. En Italia, la familia se reúne para el Cenone di San Silvestro, donde las lentejas no pueden faltar, símbolo de abundancia y prosperidad; que normalmente está acompañado por el cerdo, en forma de cotechino o zampone. Además, los italianos practican Il Lancia dei Cocci, que consiste en romper la vajilla para alejar la mala suerte, un gesto que también comparten los daneses.

Antipalancas21
En México y otros países de sudamerica se da la vuelta a una manzana de casas corriendo si quieres viajar, En Dinamarca rompen platos delante de casas de familiares y amigos, Uruguay se tira un cubo de agua por la ventana para ahuyentar la mala suerte.
Apotropeo
En España nos juntamos para llorar por no habernos tocado el gordo, pero con la esperanza de que nos toque el niño.
Tensk
#2 ¿Todos o solo los curas?
