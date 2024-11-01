"Desde mi celda" [Bécquer, edición digital completa]

Nota preliminar: edición digital a partir de la de Obras de Gustavo Adolfo Bécquer (Madrid, Fortanet, 1871, T. II, pp. 3-132) y cotejada con las ediciones críticas de María del Pilar Palomo (Barcelona, Planeta, 1982), José Montero Padilla (Salamanca, Anaya, 1970) y Darío Villanueva (Madrid, Castalia, 1985). Seguimos los criterios de esta última en cuanto a composición de un texto del que se han editado diferentes versiones.