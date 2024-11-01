edición general
4 meneos
9 clics

"Desde mi celda" [Bécquer, edición digital completa]

Nota preliminar: edición digital a partir de la de Obras de Gustavo Adolfo Bécquer (Madrid, Fortanet, 1871, T. II, pp. 3-132) y cotejada con las ediciones críticas de María del Pilar Palomo (Barcelona, Planeta, 1982), José Montero Padilla (Salamanca, Anaya, 1970) y Darío Villanueva (Madrid, Castalia, 1985). Seguimos los criterios de esta última en cuanto a composición de un texto del que se han editado diferentes versiones.

| etiquetas: desde mi celda , becquer , literatura , moncayo
3 1 0 K 40 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 40 cultura
Deckardio #1 Deckardio *
Es fascinante como el Moncayo ha inspirado procesos culturales durante milenios: montaña sagrada para íberos y romanos, centro político de Sertorio, inspiración de versos desde Marcial a Machado, símbolo de Aragón para Labordeta, promotor de leyendas para Becquer.

Por cierto, por si alguien no lo conoce y quiere visitarlo. Comentarios como que su ascensión es fáci o sencilla, cuestan vidas. Casi todos los años alguien muere en sus faldas: hay bancos de niebla cambiantes y súbitos, pendientes pronunciadas, posibilidad de frío y calor intensos (incluso en la misma jornada). Mucho cuidado.
0 K 16

menéame