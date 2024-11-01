El descubrimiento de una tumba de la dinastía Tang revela impresionantes artefactos de oro y plata en la antigua capital de China (ENG)

Muchos de los artefactos de metales preciosos eran accesorios personales, como adornos para el cabello y vasijas decorativas, utilizados por las mujeres de la élite de la corte Tang...Una jarra de plata y una copa con tallo adornada con motivos de vid, diseños influenciados por las tradiciones artísticas de las regiones occidentales, zona asociada a la red comercial de la Ruta de la Seda. El intrincado grabado y la metalistería de alta calidad demuestra sofisticación tecnológica y una mezcla de estilos artísticos nacionales y extranjeros.