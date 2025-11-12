edición general
El descubrimiento de la "Monacita en helechos": un revolución verde, o hype vegetal? [ENG]

El hallazgo de monacita en helechos es un avance científico, pero no es comercialmente viable por su escala minúscula y la complejidad en su extracción y procesamiento.

| etiquetas: tierras raras , monacita , helechos , sostenible , minería
#1 Cuchifrito
#0 duplicada
#2 fede87
#1 si te refieres a la de Xataca, no es dupe, en esta se habla de las limitaciones, que es lo que se hecha en falta en la otra.
#3 Robe7064
Pone en contexto la de Xataka.

Creo que sin mentir al hablar de las las limitaciones, es un poco tramposa. Es cierto que se trata de unos pocos mg o g. Pero eso se aplica a una planta o unas pocas y es igual o peor al procesar los yacimientos de tierras raras, por algo se habla de "hiperacumuladores". Cultivar hectáreas con decenas de miles de helechos puede ser fácil y escalable. La pregunta es cuáles deben ser las condiciones mínimas del sustrato, la dificultad técnica de la extracción y si resulta rentable al final.
