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Descubren la vida 'secreta' de Isabel, una de Las Meninas más desconocidas de Velázquez

Descubren la vida 'secreta' de Isabel, una de Las Meninas más desconocidas de Velázquez

El Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo, ha hallado una memoria previa al testamento de Isabel de Velasco, dama de honor de la infanta Margarita, que arroja luz sobre su vida y entorno.

| etiquetas: velázquez , las meninas , isabel
6 0 0 K 68 cultura
3 comentarios
6 0 0 K 68 cultura
pepel #2 pepel
¿Concubina de quién?
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Fernando_x #3 Fernando_x
#2 ¿¿De nadie?? ¿¿De dónde sacas eso??
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Moderdonia #1 Moderdonia *
Velaske, Yo Soi Guapa?

youtu.be/Il6p2-40-F0?si=uqaoQD5WRpK1XgVL

Probablemente la única canción de trap que me gusta. El problema es que descubrí el trap con esta canción.
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menéame